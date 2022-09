El próximo domingo vuelve la Liga Juvenil de Fútbol con el inicio del Torneo Clausura en horas de la mañana en cancha de La Milka. La inauguración se llevará a cabo a las 8.45 hs y luego se disputará la fecha de la categoría sub 14.

Programación

9 hs Def. de Frontera vs. La Milka

10.15 hs Antártida Blanco vs. Antártida Azul

11.30 hs Juv. Unida vs. Def. de Iturraspe