Este miércoles comienza la acción en el Campeonato Sudamericano Juvenil de Deportes Acuáticos en Río de Janeiro, y entre los nombres destacados de la delegación argentina aparece una vez más el de Malena Santillán, nadadora sanfrancisqueña que viene de grandes actuaciones internacionales y llega con altas expectativas.

La competencia de natación se desarrollará del miércoles 24 al domingo 28 de septiembre, con pruebas individuales y de relevos. En esta primera jornada, Santillán tiene previsto competir en tres pruebas: 200 metros libres, 100 metros espalda y posiblemente la posta 4×100 libre femenino.

El jueves será el turno de su especialidad: los 200 metros espalda, distancia en la que posee el récord sudamericano absoluto, conseguido durante los últimos Juegos Panamericanos. Allí, buscará volver a brillar con el objetivo de sumar un nuevo oro para la Argentina.

La Confederación Argentina de Deportes Acuáticos (CADDA) publicó la lista oficial de nadadoras convocadas, entre las que también figuran nombres como Mía Di Pace, Agostina Hein, Sofía Garcés y Renata Moscato, entre otras. El cuerpo técnico está integrado por Walter Rodríguez, Sebastián Montero, Florencia Lazza, Luciano Miranda, Martín Cozza y Adrián Tur.

Argentina buscará posicionarse como una de las principales potencias del certamen ante el fuerte equipo local, Brasil, y otras delegaciones sudamericanas. En total, se competirá en cinco disciplinas: natación, aguas abiertas, natación artística, polo acuático y clavados.

Malena Santillán, formada en el Sport Automóvil Club, llega con una extensa trayectoria pese a su juventud, siendo una de las figuras del equipo argentino en torneos continentales. Su participación no solo genera expectativas en lo deportivo, sino que también inspira a las nuevas generaciones de nadadores de San Francisco y la región.