Los arqueros del Club Tiro y Gimnasia tuvieron una sobresaliente actuación este fin de semana en el Torneo 14° Aniversario Tiro con Arco Santo Tomé, certamen homologatorio en modalidad Aire Libre que incluyó eliminatorias desde cuartos de final y se desarrolló bajo normas FATARCO y reglamento WA.

Según informó la organización, Emma Bicego se quedó con el primer puesto en la categoría PAF Raso Sub-13 a 15 metros. En tanto, Maximiliano Cavallini clasificó cuarto en Raso Masculino, pero logró remontar en las instancias decisivas para quedarse con el título. En la misma división, Damián Jaimes finalizó noveno.

En Raso Masculino 50+, Daniel Pisani sufrió una lesión que lo relegó, aunque alcanzó el tercer puesto en la clasificación y cerró en la cuarta posición tras las eliminatorias. Por su parte, Leo Ezequiel Vivas dominó de principio a fin en Recurvo Masculino Sub-18, donde clasificó primero y confirmó su nivel en las eliminatorias para llevarse la medalla de oro.

También se destacaron Marcelo Schiozzi, campeón en Raso E-20, quien además consiguió el pase de categoría; y Sergio Rivadero, que tras clasificar segundo en Raso E-30, se impuso en las eliminatorias y se quedó con el primer lugar y la medalla dorada.