El pasado domingo 24 de agosto, arqueros de la Asociación Familia Piemontesa San Francisco participaron en el torneo de Aire Libre 70/70 - 50/50 homologatorio, organizado por la Asociación Familia Piemontesa Córdoba.

En la competencia, Carlos Leal obtuvo el tercer puesto en la ronda clasificatoria y alcanzó el segundo lugar en las eliminatorias dentro de la categoría Raso Masculino 50+. En tanto, Ayrton Benítez se quedó con la medalla de bronce en Raso Escuela 30, mientras que Luca Viotti finalizó en la séptima posición en Recurvo WA Escuela 30.

La próxima cita para los arqueros locales será el torneo que se disputará el 7 de septiembre en el Club Obras Sanitarias de Esperanza, donde también estarán presentes representantes de la institución sanfrancisqueña.

Desde el club agradecieron el acompañamiento de la comunidad y recordaron que la escuela de tiro con arco funciona los sábados de 10:00 a 12:00 en el predio de avenida Cervantes 4757, con información e inscripciones disponibles a través de Facebook (Arquería San Francisco), Instagram (@ArqueriaSanfrancisco) o WhatsApp al 3564 659973.