Arqueros de la Familia Piemontesa se destacaron en torneo homologatorio en Esperanza

El pasado domingo 7 de septiembre, se desarrolló en la ciudad de Esperanza un torneo de Aire Libre Homologatorio 50/50 y 70/70, organizado por el Club Social y Deportivo Obras Sanitarias. Participaron representantes de la Asociación Familia Piemontesa de San Francisco, logrando destacadas actuaciones en varias categorías del certamen.

Según detallaron desde la institución, Cristian Méndez, Mauricio Bertin y Alejandro Minacori compitieron en la categoría Raso Masculino Senior, Matías Grande lo hizo en Raso Escuela 40, Felipe Ascencio en Raso Escuela 30 y Facundo Acuña en Recurvo WA 30.

En Raso Masculino, los tres arqueros sanfrancisqueños accedieron a las instancias eliminatorias. Cristian Méndez fue el mejor clasificado en la etapa inicial, seguido por Bertin en segundo lugar y Minacori en la sexta posición. En la fase de eliminación directa, Bertin y Minacori quedaron fuera en octavos de final, mientras que Méndez alcanzó las semifinales, donde fue derrotado por Claudio López del Club Atlético Tiro Federal San Justo. Sin embargo, logró imponerse en el duelo por la medalla de bronce.

En las categorías Escuela también hubo podios para el club. Facundo Acuña obtuvo la medalla de plata en Recurvo WA 30 y ascendió de categoría, pasando a competir en 40 metros. Por su parte, Matías Grande (Raso Escuela 40) y Felipe Ascencio (Raso Escuela 30) se colgaron sendas medallas de bronce, permitiendo que el club sumara preseas en todas las divisiones en las que estuvo presente.

El próximo compromiso del equipo será el domingo 21 de septiembre, en un nuevo torneo homologatorio organizado por el Club de Amigos del Tiro con Arco (C.A.T.A.) en la localidad de El Tío, donde se espera la participación de una decena de arqueros de la institución.