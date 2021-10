Culminada la participación de Sportivo Belgrano en el Federal A, a una fecha del cierre de la fase regular, el presidente del club Juan Manuel Aróstegui confirmó que Bruno Martelotto seguirá como entrenador principal, pero esta vez tendrá la posibilidad de tener injerencia en el armado del equipo.

Además, el ex goleador de la Verde destacó la participación de los juveniles del club y anticipó que para el 2022 buscarán armar un equipo competitivo con otras aspiraciones. También habló de la oposición política dentro de la institución y remarcó las instancias de diálogo con el grupo que encabeza Rubén Finetti.

- ¿Qué balance hacés de esta temporada?

Terminamos mal como no esperábamos terminar, si analizo los últimos cuatro meses en cuanto a resultados fue muy malo, pudimos sacar alguna que otra cosa de positivo que fue la incorporación, debut y sumatoria de partidos de los juveniles el club. Y ocho meses, parte del año pasado y de este año que fueron muy buenos, a veces es difícil hacer ese balance porque estos cuatro meses terminan opacando lo hecho en los primero ocho meses.

- ¿Qué cuestiones positivas rescatás?

Al no haber descensos necesitábamos ver y saber con qué jugadores del club contábamos, los primeros meses del otro campeonato hasta el partido con Racing fue muy bueno donde hubo jugadores que se destacaron y se terminaron yendo como Argüello a Godoy Cruz y nuestra idea es seguir forjando esa personalidad en nuestros jugadores, no trajimos a ningún jugador en lugar de Alderete y les dimos partidos a Camisassa y Aguirre para ver como respondían; y en ese balance que hacemos en general sacamos muchas cosas positivas, pero lo malo es que se termina de una manera que no pensábamos, pareciera que todo lo que se hizo en un año y dos meses fue desastroso y para mí no fue asó.

- ¿Cómo se va a cerrar el año en materia económica? ¿Y en lo institucional?

En lo financiero el club está bien, las obligaciones mensuales para con los jugadores y empleados se rinden los primeros días de mes y eso para nosotros es un gran logro, se vienen haciendo muchas cosas en lo institucional con beneficios para socios, es lo primero que pensé cuando asumí para que el socio sienta que no solo pague la cuota para el partido del domingo sino que también pueda disfrutar de varios beneficios en la medida que el club pueda, ampliamos a seis instituciones educativas los beneficios para el socio, para el hijo del socio, para el nieto...

- ¿Cómo vienen las obras y las nuevas actividades?

Creemos que lo mental es muy importante, se sumó ajedrez, tenis de mesa y una biblioteca para los chicos del club donde pasan dos veces por semana, además en el convenio con FASTA también viene una profesora de inglés para los chicos que no pueden ir a un instituto o tienen que hacer tareas, esta semana comienza la obra del gimnasio en el predio que es una de las patas principales de la formación, además el gimnasio que estaba en el predio de bochas se va a llevar al SUM para que haya otro gimnasio más en el club y que lo puedan a usar los socios también, en cuanto a las canchas de pádel se empezó con la limpieza del terreno y la próxima semana ya estaría arrancando la construcción. En un año y medio en este puesto para mí es muy satisfactorio todo esto.

- ¿Se va a refuncionalizar el salón de bochas?

Queríamos reubicarlo, pero hemos acordado con la Comisión de Bochas, van a continuar en ese lugar y solo tenemos que restructurar la parte de la cantina y del salón que hace desde el 2014 y 2016 que no se usufructúa, la verdad que fue lindo poder hablarlo porque había gente que no conocía, socios e hinchas que quieren ser socios y que se acercaron a dialogar, estamos lejos de sacar actividades, queremos sumar actividades, queremos trabajar en conjunto para seguir mejorando y brindando cosas.

- ¿Sigue Martelotto? ¿Qué se puede adelantar sobre lo que viene en 2022?

Va a seguir en el Departamento de Fútbol Profesional, va a estar encargado del armado del plantel y el campeonato que viene tiene otra prioridad, otros objetivos, actuaremos en base a eso. Primero tenemos que terminar de ver la gente que sigue y la que se va a ir, todavía hay gente con contrato y tenemos que terminar de arreglar, mientras tanto ya se están viendo jugadores y todo el trabajo para armar el plantel lo antes posible.

Martelotto ya comenzó a trabajar junto a Juan Pablo Francia para el armado del plantel de la próxima temporada. Su contrato vence en diciembre, pero Aróstegui aseguró que ya estaría acordad su continuidad.

- ¿Ya está cerrada la continuidad de Bruno como entrenador?

Sí, la idea del club es que Bruno continúe, se le va a dar la posibilidad de arrancar con un equipo competitivo donde él sea parte del armado y darle la prioridad, con un equipo ya armado hizo ocho meses buenos cuando tuvo a todos los jugadores, después se fueron cayendo jugadores y el club no le trajo a nadie, se tuvo que arreglar con lo que teníamos, con un equipo corto y muchos debuts de jugadores del club. Creemos que es lógico que él tenga la posibilidad de jugar con un plantel armado, competitivo y por supuesto que el año que viene tiene otras obligaciones, ojalá que los resultados sean positivos para que se pueda mantener en el cargo.

Los juveniles. "Es un balance y una evaluación que vamos a hacer ahora para ver quienes continúan, quienes pueden ir a préstamos, pero el balance es positivo en cuanto a la mayoría de los juagdores que les tocó debutar y tener una seguidilla de partidos, pero eso se va a hacer en breve", dijo el presidente.

- El 18 de diciembre se juega un partido homenaje a Juan Pablo Francia. Un rato vas a jugar ¿No?

Va a ser una linda fiesta, un minuto o dos me tocará jugar, pasa que hace como tres años que no hago nada, tengo miedo (risas). Ahí vamos a estar, la idea es que vengan exjugadores del club, compañeros de Juan Pablo y la idea es que sea una linda fiesta, que terminemos de cerrar la despedida de Jaun Pablo.

- ¿Qué rescatas de la Asamblea realizada la semana pasada?

Lo más importante fue presentar los balances que nos tenía ocupados y preocupados porque con la pandemia y con lo que pasó en el club el año pasado se demoró el balance de 2019, pudimos sacar los dos balances junto (2019 y 2020), para nosotros era algo importante que teníamos que hacer sí o sí y lo pudimos cumplir.

Después me quedo con la convocatoria, no esperaba tanta gente, se le dio participación a la gente que hoy es oposición que habla bien de nosotros porque se les dio la palabra, creo que fue positivo.

- ¿Algo para destacar?

El diálogo. El diálogo que tenemos para unir partes y llegar a un acuerdo, rescatar el puntapié inicial que hicimos en septiembre de 2020 cuando me tocó asumir, di el primer paso de sentarme con Finetti para que nos den una mano, que se sumen y puedan estar en el club porque realmente creo que tener dos facciones en un club como Sportivo Belgrano no le hace bien, uno siempre trató de achicar esos espacios, de juntarnos, nos juntamos cuatro veces con él, también tuve la posibilidad de sentarme con allegados a él y uno tiene la idea de poder hacerlo, solo tenemos que ponernos de acuerdo, el puntapié inicial de parte nuestra ya fue hecho.