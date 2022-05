Tras el gran triunfo conseguido en Corrientes, el entrenador Raúl Armando analizó el partido y destacó el trabajo del equipo para quedarse con los tres puntos.

"Sabíamos y veíamos que los chicos estaban muy bien, con muchísimas ganas, esa ansiedad los llevó en determinados momentos del partido a acelerar, a tomar determinaciones aceleradas, pero creo que hicimos un muy buen partido, supimos estar bien y tranquilos en determinados momentos cuando el rival nos superó. Hicimos muy buenos movimientos en ataque, hoy hacer tres goles en el fútbol argentino y más en esta categoría no es fácil. Nos vamos tranquilos, contentos, es importante y fundamentalmente para los chicos, los jugadores, era importantísimo salir de esta racha, lo hicieron saber y por eso están tan felices por este resultado", indicó.

Y agregó: "Les dije que estén tranquilos, que estén ordenados, que no dejen nunca de pensar en el arco del frente, que vayan a ganarlo y que sean ordenados porque en algún momento del partido el rival siempre te supera y ahí tenés que estar tranquilo y ordenado. Después, cuando se presentan las oportunidades para atacar, tratar de aprovecharlas al máximo".

Por otro lado, Armando explicó que el planteo será el mismo tanto de visitante como de local: "Esa es la idea, creo que el partido del próximo viernes -como se los dije a los chicos después de este partido-, que disfruten, pero el partido que viene es el más difícil que vamos a tener porque después de un triunfo tenemos que reivindicar lo bueno que hicimos y tratar de corregir las cosas que evidentemente hoy no lo hicimos bien".

Con respecto a su regreso con victoria a la institución, el entrenador indicó: "Estoy contento y feliz porque me lo hizo saber muchísima gente que en mi paso anteriormente estaban en el club, en la ciudad y me hicieron saber el cariño, el afecto y la alegría que tienen al saber que había vuelto al club. A mi me dejó muy tranquilo y siento una obligación mucho mas grande de que las cosas se encaminen".