Tras la eliminación con la derrota ante Villa Mitre, el entrenador de Sportivo Belgrano habló del partido y nos e fue conforme con el

"Agradecerles a los chicos por el esfuerzo que hicieron, me duele haber perdido de la manera que perdimos, me duele muchísimo la forma, no estuvimos en partido, perdimos bien y no puedo decir absolutamente nada. Nos han ganado bien, nos costó el partido en todo sentido, me voy triste y amargado, pero son cosas para aprender a futuro", dijo el entrenador.

Consultado sobre la actuación del árbitro Adrián Franklin, el DT explicó: "Dejando de lado el resultado perdimos bien, nos ganó muy bien Villa Mitre, fue mucho más intenso y estuvo más en partido siempre. Sobre el arbitraje, se lo dije al cuarto árbitro, si hubiese dirigido el segundo tiempo como dirigió el primero, si bien nos ganaron muy bien... pero bueno, son cosas que pasan, ya está, todos hablan, pero yo debo hacer un análisis desde lo futbolístico y hoy no jugamos bien, es a lo que me debo, es el análisis que tengo que hacer, me duele de la manera que perdí".

"Desde que llegué al club siempre me trataron bien, estoy super agradecido, vinimos en un momento difícil del club a tres puntos del descenso, tuvimos altibajos, le dimos identidad al equipo, hicimos el esfuerzo, trabajamos mucho, la remamos mucho, logramos la clasificación, pido disculpas, me duele la forma en que quedamos eliminados y agradecido como siempre a toda la gente de San Francisco por el trato y el respeto en todo momento", dijo Armando.

"Sabemos que no hicimos un buen partido"

El capitán Mauro Orué también habló tras la eliminación: "El partido no fue el mejor, más allá de algunas polémicas que siempre están presentes, pero mirándonos a nosotros sabemos que no hicimos un buen partido, pero agradecido a todo el grupo y al cuerpo técnico por este año, creo que el balance es positivo, nos quedamos con la sensación de que podíamos haber llegado más lejos, pero también con la conciencia tranquila de que dejamos todo", expresó el defensor mendocino.

Consultado por su continuidad en el club, el capitán señaló: "Es muy temprano, sinceramente quiero llegar, estar con mi familia y analizar qué es lo mejor para todos, pero obviamente que Sportivo siempre es prioridad y está presente".

A la hincha. "Muy agradecido a la gente por el acompañamiento, por la fuerza que nos dieron y perdirles que no dejen de alentar y de apoyar que seguramente las buenas van a venir. Agradecer a la familia que siempre estuvo", dijo el capitán.