Argentinos Juniors hizo historia este jueves por la noche en Rosario: venció 2-1 a Belgrano de Córdoba en el Gigante de Arroyito y se clasificó por primera vez a la final de la Copa Argentina. El equipo dirigido por Nicolás Diez revirtió un resultado adverso y ahora espera rival en el duelo que animarán este viernes River Plate e Independiente Rivadavia en Córdoba.

El encuentro arrancó favorable para el Pirata, que se puso en ventaja a través de un gol de Lucas Zelarayán, luego de una buena maniobra colectiva. Sin embargo, el Bicho no perdió la calma y mostró su mejor cara en el segundo tiempo, liderado por el talento de Hernán López Muñoz, quien igualó el marcador con una definición precisa.

Ya con el dominio en sus manos, Argentinos continuó atacando y consiguió un penal tras un agarrón de Gerónimo Herrera a Alan Lescano, en una jugada polémica por una supuesta exageración del contacto. Tomás Molina se hizo cargo y lo cambió por gol, firmando el 2-1 definitivo.

Pese a los intentos del equipo del Ruso Zielinski, Belgrano no logró recuperarse y quedó eliminado en semifinales por segunda vez en su historia. Argentinos, en cambio, celebró un triunfo histórico y ahora se ilusiona con su primer título en el certamen más federal del país.

Argentinos Juniors finalista