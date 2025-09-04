Este jueves a las 20:30, la Selección Argentina enfrentará a Venezuela en el estadio Monumental, en el marco de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Ya clasificada y con el primer lugar asegurado, la Albiceleste buscará cerrar su participación como local con una victoria ante una Vinotinto que se juega su lugar en el repechaje.

El partido será televisado en vivo por TyC Sports y estará disponible en plataformas de streaming como TyC Sports Play, Flow, DGO y Telecentro Play, entre otras.

Con Messi como titular, Argentina quiere seguir sumando

El equipo dirigido por Lionel Scaloni ya tiene su boleto al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, luego de haber asegurado su clasificación tras el empate entre Bolivia y Uruguay en la fecha 14. Desde entonces, Argentina derrotó a Brasil y a Chile, consolidándose como líder absoluto de la tabla de posiciones.

Para el duelo ante Venezuela, Scaloni apostaría a una formación con varios titulares habituales. El once probable sería: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez o Thiago Almada.

Venezuela, con la mira puesta en el repechaje

La selección dirigida por Fernando Batista llega a este encuentro con 18 puntos y la necesidad de sumar para mantener el séptimo puesto, que da acceso al repechaje internacional. Bolivia, su principal competidor, tiene 17 unidades y también buscará el cupo en esta doble fecha final.

Los venezolanos formarán con: Rafael Romo; Wilker Ángel, Nahuel Ferraresi, Jon Aramburu, Miguel Navarro; José Martínez, Jefferson Savarino, Telasco Segovia, Yeferson Soteldo; Josef Martínez y Salomón Rondón.

¿La última función de Messi como local por Eliminatorias?

En la previa, Lionel Messi anticipó que este podría ser su último partido en Argentina por Eliminatorias Sudamericanas. “Es un partido muy especial porque es el último de Eliminatorias. Por eso me van a acompañar mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos. Después no sé qué pasará, pero vamos con esa intención”, declaró el capitán.

Todo indica que el rosarino disputará el Mundial 2026, pero su ciclo en la Selección podría concluir allí. El partido ante Venezuela, entonces, se perfila como una despedida simbólica del público argentino en este tipo de competencias.

Lo que viene

La Albiceleste cerrará su participación en las Eliminatorias el martes 9 de septiembre a las 20:00, cuando visite a Ecuador en el estadio Monumental de Guayaquil. Venezuela, por su parte, recibirá ese mismo día a Colombia en el estadio Monumental de Maturín.