Argentina vs. Italia por el Mundial de vóley: horario y dónde ver en vivo los octavos de final
Tras una destacada fase de grupos en el Mundial de vóley que se disputa en Filipinas, la Selección Argentina masculina buscará dar un nuevo paso frente a un rival de jerarquía: Italia, vigente campeón del mundo.
El encuentro por los octavos de final se jugará este domingo 22 de septiembre desde las 4:30 de la madrugada (hora de Argentina) y podrá seguirse en vivo por DSports y a través de la plataforma oficial de streaming VBTV.
Camino perfecto en la fase de grupos
Argentina, dirigida por Marcelo Méndez, avanzó como líder invicto del Grupo C tras lograr tres victorias en igual cantidad de presentaciones. El debut fue con remontada incluida frente a Finlandia: tras comenzar 0-2, el conjunto nacional se impuso 3-2. Luego venció a Corea del Sur por 3-1 y cerró la primera etapa con una actuación consagratoria: triunfo 3-2 sobre Francia, bicampeón olímpico, que quedó eliminado.
En ese último partido, volvió a destacarse Luciano De Cecco, capitán y armador, referente indiscutido del equipo que disputa su sexto Mundial consecutivo.
El rival: Italia
El seleccionado italiano accedió a octavos como segundo del Grupo F, con dos victorias y una derrota. El combinado europeo es el actual campeón mundial y uno de los favoritos al título, lo que convierte este duelo en una verdadera prueba de fuego para el conjunto argentino.