El encuentro por los octavos de final se jugará este domingo 22 de septiembre desde las 4:30 de la madrugada (hora de Argentina) y podrá seguirse en vivo por DSports y a través de la plataforma oficial de streaming VBTV.

Camino perfecto en la fase de grupos

Argentina, dirigida por Marcelo Méndez, avanzó como líder invicto del Grupo C tras lograr tres victorias en igual cantidad de presentaciones. El debut fue con remontada incluida frente a Finlandia: tras comenzar 0-2, el conjunto nacional se impuso 3-2. Luego venció a Corea del Sur por 3-1 y cerró la primera etapa con una actuación consagratoria: triunfo 3-2 sobre Francia, bicampeón olímpico, que quedó eliminado.

En ese último partido, volvió a destacarse Luciano De Cecco, capitán y armador, referente indiscutido del equipo que disputa su sexto Mundial consecutivo.

El rival: Italia

El seleccionado italiano accedió a octavos como segundo del Grupo F, con dos victorias y una derrota. El combinado europeo es el actual campeón mundial y uno de los favoritos al título, lo que convierte este duelo en una verdadera prueba de fuego para el conjunto argentino.