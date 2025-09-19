El seleccionado argentino masculino de vóley ya tiene rival para los octavos de final del Mundial U21 de Filipinas: será nada menos que Italia, el vigente campeón del mundo. El duelo se jugará este domingo 21 de septiembre a las 4:30 (hora de Argentina) y se podrá ver en vivo por DSports y en streaming a través de VBTV.

Argentina llega a esta instancia tras lograr una victoria histórica sobre Francia, bicampeón olímpico, en un partido que se definió en tie break (3-2) y le permitió al equipo de Marcelo Méndez terminar como líder del Grupo C con puntaje perfecto: tres victorias en tres partidos.

Del otro lado estará Italia, que finalizó segundo en el Grupo F, por detrás de Bélgica. En la última fecha, los italianos vencieron por 3-0 a Ucrania y aseguraron su clasificación sin inconvenientes.

Con figuras como Luciano De Cecco, Luciano Vicentín y Franco Loser, la Albiceleste buscará dar otro paso firme en su objetivo de meterse entre los cuatro mejores del mundo, algo que no logra desde el histórico bronce de 1982.

El partido promete ser un duelo de alto voltaje entre dos potencias del vóley internacional y marcará un nuevo capítulo en una rivalidad que crece torneo a torneo.