La Selección Argentina de fútbol enfrentará esta tarde a Bolivia, en la altura de La Paz, por la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026.

Será desde las 17 (hora de Argentina) en el estadio Hernando Siles, ubicado a 3.650 metros de altura sobre el nivel del mar, con arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich y transmisión de la TV Pública y TyC Sports.

Luego de la ajustada victoria en el debut ante Ecuador con un golazo de tiro libre de Messi, el vigente campeón del mundo y de América afrontará un duro encuentro ante el equipo que conduce el argentino Gustavo Costas.

Bolivia, ausente en los Mundiales desde 1994, se ilusiona con volver a hacerse fuerte en La Paz para alcanzar uno de los seis cupos directos a la próxima Copa del Mundo o al menos el repechaje que acredita el séptimo lugar de la clasificación.

El equipo de Costas debutó con una dura goleada por 5-1 contra Brasil en Belém y hará su presentación como local ante un público que está más entusiasmado de ver a Messi que a su propia Selección.

El astro finalmente viajó a La Paz y encabezó el plantel de Lionel Scaloni pese a la molestia muscular que lo obligó a ser reemplazado sobre el final del partido ante Ecuador.

El historial entre la Argentina y Bolivia indica que se enfrentaron 41 veces, con 29 triunfos de la "albiceleste", 5 empates y 7 triunfos de Bolivia.

Probables formaciones

Bolivia: Carlos Lampe o Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Adrián Jusino, José Sagredo y Roberto Fernández; Luciano Ursino, Gabriel Villamil y Jaime Arrascaita; Marcelo Moreno Martins y Gonzalo Ábrego o Carmelo Algarañaz. DT: Gustavo Costas.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández o Leandro Paredes; Lionel Messi, Julián Álvarez y Ángel Di María. DT: Lionel Scaloni.

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay) VAR: Andrés Cunha (Uruguay)

Estadio: Hernando Siles (La Paz, Bolivia)

Hora de inicio: 17

TV: TV Pública y TyC Sports.

Así se juega la 2ª fecha (Martes)

17 hs | Bolivia vs. Argentina [TV Pública - TyC Sports]

18 hs | Ecuador vs. Uruguay [DirecTV Sports]

19 hs | Venezuela vs. Paraguay [DirecTV Sports]

22.30 hs | Chile vs. Colombia [TyC Sports]

23 hs | Perú vs. Brasil [TyC Sports]