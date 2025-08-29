La Selección Argentina masculina de básquet avanzó este jueves a las semifinales de la AmeriCup 2025, tras vencer a Puerto Rico por 82 a 77 en tiempo suplementario. El encuentro se jugó en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, Nicaragua, y consagró una actuación destacada del equipo dirigido por Pablo Prigioni, que ahora enfrentará a Canadá el sábado por un lugar en la final.

En un duelo cargado de intensidad y paridad, Argentina llegó a estar 11 puntos abajo en el último cuarto (64-53), pero logró remontar gracias al empuje colectivo y una defensa sólida. Juan Fernández, de 22 años, fue una de las figuras del equipo con 18 puntos, 5 robos, 3 asistencias y 8 tapas, igualando el récord histórico de bloqueos en un partido de AmeriCup.

El desarrollo fue cambiante: tras un buen arranque argentino basado en una defensa fuerte y presión constante, Puerto Rico respondió con triples y velocidad, y se fue al descanso apenas un punto por debajo (35-36). En el tercer cuarto, los boricuas tomaron el control del juego y llegaron a sacar una ventaja significativa.

La reacción albiceleste llegó en los minutos finales del último cuarto con variantes defensivas y una defensa zonal efectiva. Gonzalo Corbalán empató el marcador en 70 con tiros libres en los segundos finales, lo que obligó a un suplementario.

Durante los cinco minutos extra, Juani Marcos, José Vildoza, Nicolás Brussino y el propio Corbalán fueron claves para sostener la ventaja argentina, aprovechando el desgaste físico del rival. Vildoza terminó con 18 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias, mientras que Brussino firmó un doble-doble con 11 puntos y 12 rebotes.

Argentina enfrentará este sábado a Canadá en semifinales, luego de que el conjunto norteamericano eliminara a Colombia. Por la otra llave, se medirán Brasil y Estados Unidos, que dejaron en el camino a República Dominicana y Uruguay, respectivamente.

Resultados de Argentina en la AmeriCup 2025 – Grupo C:

Victoria 94-70 vs. Nicaragua

Derrota 84-83 vs. República Dominicana

Victoria 84-83 vs. Colombia

Cuartos de final: