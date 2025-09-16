La Selección Argentina masculina de vóley logró este lunes por la noche su segunda victoria en el Mundial de Filipinas, tras imponerse 3-1 ante Corea del Sur con parciales de 25-22, 23-25, 25-21 y 25-18, en el estadio de Manila. Con este resultado, el equipo dirigido por Marcelo Méndez quedó a un paso de los octavos de final.

Según informó la Federación del Voleibol Argentino (FeVA), si este martes a las 7:00 (hora argentina) Francia vence a Finlandia, el conjunto albiceleste asegurará matemáticamente su clasificación a la siguiente fase del certamen.

El encuentro tuvo pasajes de paridad, especialmente en los dos primeros sets, pero Argentina mostró solidez colectiva en ataque, saque y bloqueo. Pablo Kukartsev volvió a ser el máximo anotador del equipo con 21 puntos, bien acompañado por Nicolás Vicentin (20), Agustín Loser (12) y Luciano Palonsky (11). El armador Luciano De Cecco, además de conducir el juego, sumó 4 puntos y fue clave con su servicio en momentos decisivos.

En el primer set, Argentina logró revertir un parcial adverso con una buena rotación de De Cecco y un ace de Loser que cerró el 25-22. Corea se recuperó en el segundo parcial y lo empató 1-1 tras un ajustado 25-23. A partir del tercero, la Selección mejoró su rendimiento defensivo y encontró mayor regularidad ofensiva para ganar 25-21 y 25-18, en el que fue el mejor set del equipo argentino.

El equipo titular estuvo conformado por De Cecco, Kukartsev, Loser, Gallego, Vicentin, Palonsky y Danani como líbero. También ingresaron Martínez y Zerba, quien sumó 2 puntos.

Con dos triunfos en dos presentaciones, Argentina cerrará la fase de grupos este viernes ante Francia, actual bicampeón olímpico y principal candidato del Grupo C.