La Selección Argentina Sub 20 se clasificó este martes a la final del Mundial de Chile tras vencer por 1 a 0 a Colombia, en un intenso encuentro disputado en el Estadio Nacional de Santiago. El único gol del partido fue anotado por Mateo Silvetti, en el segundo tiempo, tras una asistencia de Gianluca Prestianni.

Según informó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el equipo dirigido por Diego Placente volvió a mostrar solidez táctica y convicción para superar un duelo parejo, en el que la figura del arquero Santino Barbi fue determinante con varias atajadas clave.

Colombia comenzó mejor, con una llegada clara de Canchimbo que fue bien resuelta por Barbi. Argentina respondió con remates de Prestianni y una buena combinación entre Sarco y Silvetti, que el arquero rival logró desviar.

En el complemento, el partido se volvió de ida y vuelta. Rentería exigió a Barbi con un disparo cruzado y en el rebote apareció Tobías Ramírez para despejar en la línea. Minutos después, Silvetti, que había ingresado desde el banco, volvió a tener una chance clara, pero sin dirección.

El gol llegó a los 27 minutos del segundo tiempo. Prestianni encaró por el centro y filtró un pase al área que Silvetti definió con sutileza, colocando la pelota junto al palo derecho del arquero colombiano.

Sobre el final, Colombia quedó con 10 jugadores tras la expulsión de Rentería por doble amarilla. Argentina manejó los tiempos del cierre con inteligencia y logró sostener la diferencia.

Con este triunfo, la Albiceleste regresa a una final mundialista en la categoría Sub 20 tras 18 años, reafirmando su gran campaña en el torneo, en el que ya dejó en el camino a Nigeria, México y ahora Colombia.

Final del Mundial Sub 20: Argentina jugará ante Marruecos por la gloria

Marruecos se convirtió en rival de la Albiceleste tras un hecho inédito: el DT Mohamed Ouahbi utilizó a sus tres arqueros en el mismo partido contra Francia. Tras empatar 1-1 en los 120 minutos, Abdelhakim El Mesbahi, el tercer arquero, se consagró héroe al detener el penal decisivo de Djyilian N’Guessan, mientras que los jugadores marroquíes convirtieron sus remates y lograron imponerse por 5-4 en la tanda de penales.

Con este triunfo, Marruecos alcanzó su primera final en la historia del Mundial Sub 20, mientras que Argentina buscará su segundo título en esta categoría, 18 años después de su último campeonato. La definición del título será el próximo domingo 19 de octubre a las 20:00 (hora argentina), en el Estadio Nacional de Santiago de Chile.