En un final electrizante, la Selección Argentina de básquet se impuso este martes a Colombia con una conversión en la última jugada y logró la clasificación a los cuartos de final de la AmeriCup 2025. Según informó la organización del torneo, el equipo dirigido por Pablo Prigioni quedó como líder del Grupo C con 5 puntos y deberá esperar el resultado entre República Dominicana y Nicaragua para conocer a su próximo rival.

La Albiceleste venía de una polémica derrota ante República Dominicana, encuentro que terminó en incidentes y golpes de puño entre jugadores, y necesitaba recuperar terreno. Antes había debutado con un claro triunfo 94-70 sobre Nicaragua.

Frente a Colombia, el partido se definió en el último segundo: un triple corregido por Nicolás Brussino hizo estallar al banco argentino y selló la victoria. La gran figura fue Juan Fernández, quien completó una actuación sobresaliente con 36 puntos y 16 rebotes. También se destacó José Vildoza, clave en la generación de juego con un promedio de 5 asistencias.

Con este resultado, Argentina aseguró su continuidad en el torneo continental y se mantiene entre los favoritos en la fase decisiva.