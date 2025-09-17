La Selección Argentina masculina de vóley enfrentará este jueves a las 7:00 (hora argentina) a Francia por la última fecha del Grupo C del Mundial de Filipinas, en un duelo decisivo que definirá su pase a los octavos de final. El equipo que dirige Marcelo Méndez llega como líder del grupo tras dos victorias, pero la clasificación no está asegurada debido al inesperado triunfo de Finlandia sobre los galos, que dejó el panorama completamente abierto.

Según consignó Clarín, Argentina venció en sus dos presentaciones: debutó con un ajustado 3-2 ante Finlandia y luego superó 3-1 a Corea del Sur, con parciales de 25-22, 23-25, 25-21 y 25-18, en un partido donde se destacaron Pablo Kukartsev (21 puntos) y Luciano Vicentin (20). La derrota posterior de Francia ante los finlandeses por 3-2 dejó a los tres equipos con posibilidades de clasificación.

Actualmente, Argentina lidera la tabla con 5 puntos, seguida por Francia (4) y Finlandia (3). Corea del Sur, sin unidades, ya quedó eliminado. El panorama dependerá en primer lugar del cruce entre Finlandia y Corea del Sur, que se disputará este miércoles desde las 23:30 (hora argentina).

¿Qué necesita Argentina para clasificar?

Si Corea vence a Finlandia, Argentina clasificará automáticamente antes de jugar.

Si Argentina vence a Francia, lo hará como líder del grupo, sin depender del otro resultado.

Si gana Finlandia, se abren distintos escenarios según el marcador: Si gana 3-0, Argentina estará obligada a ganarle a Francia para clasificar. Si gana 3-1, el equipo de Méndez necesitará al menos dos sets ganados ante Francia y tener mejor coeficiente de puntos. Si gana 3-2, incluso una derrota 1-3 ante Francia podría clasificar a Argentina.

En caso de lograr el pase, Argentina enfrentará en octavos a un rival proveniente del Grupo F, que también tuvo sorpresas: Bélgica venció a Italia, actual campeón mundial, y está bien posicionado para terminar primero, mientras que los italianos se jugarán todo ante Ucrania.

El seleccionado argentino busca meterse entre los cuatro mejores del mundo por primera vez desde el histórico bronce en 1982, la única medalla mundialista del vóley nacional. En la edición anterior, disputada en Polonia y Eslovenia, el equipo llegó a cuartos de final después de 20 años, pero cayó ante Brasil y finalizó octavo.

En su 13ª participación consecutiva en un Mundial, el conjunto albiceleste buscará romper una barrera histórica y dar un nuevo paso hacia la élite del vóley internacional.

