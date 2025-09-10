Tras más de dos años en la cima del ranking FIFA, la Selección Argentina dejará de ocupar el primer lugar. La derrota por 1 a 0 ante Ecuador, en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, tuvo un impacto directo en la puntuación del equipo dirigido por Lionel Scaloni, que pasará del primer al tercer puesto en la próxima actualización del listado.

Según informó el portal CBA24N, la Albiceleste, que hasta ahora lideraba con 1885,36 puntos, será superada por España (1867,09) y Francia (1862,03), selecciones que obtuvieron buenos resultados durante la última fecha FIFA.

Además, desde octubre la situación podría complicarse aún más, ya que Argentina afrontará dos amistosos frente a Venezuela (10 de octubre en Miami) y Puerto Rico (13 de octubre en Chicago), partidos que otorgan menor puntaje para el ranking FIFA. En paralelo, los combinados europeos seguirán sumando unidades en sus respectivas eliminatorias.

La nueva clasificación oficial será publicada el próximo 17 de septiembre, y los primeros diez puestos quedarán conformados de la siguiente manera: