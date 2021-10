La Selección Argentina no pasó del empate ante Paraguay e igualó por 0-0 con la Albirroja, como visitante en el estadio Defensores del Chaco y por la fecha 11 de las Eliminatorias. El conjunto nacional continúa como escolta en la tabla de clasificación rumbo al Mundial de Qatar 2022.

El equipo de Lionel Scaloni fue superior en la primera parte donde tuvo la posesión del balón y generó varias situaciones que no terminaron en gol por la falta de eficacia. En el segundo tiempo, la Albiceleste bajó la intensidad, Paraguay se paró mejor en el campo y hasta tuvo algunas chances de abrir el marcador, pero se encontró siempre con "Dibu" Martínez de buena actuación.

Ahora, Argentina se medirá con Uruguay, el próximo domingo en el Monumental y a partir de las 20.30.

Jueves - 11° fecha

Paraguay 0-0 Argentina

Uruguay 0-0 Colombia

Ecuador 3-0 Bolivia

Venezuela 1-1 Brasil (En juego)

Perú 0-0 Chile (En juego)

Domingo - 5° fecha

17 hs Bolivia vs. Perú

17.30 hs Venezuela vs. Ecuador

18 hs Colombia vs. Brasil

20.30 hs Argentina vs. Uruguay

21 hs Chile vs. Paraguay