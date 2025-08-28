La Selección Argentina de básquet se medirá este jueves 28 de agosto ante Puerto Rico, en el duelo correspondiente a los cuartos de final de la AmeriCup 2025. El encuentro se disputará a las 21:40 y será televisado por TyC Sports 2, DSports y CourtSide 1891.

La fase de grupos finalizó este martes en Managua, Nicaragua, con los triunfos de Estados Unidos sobre Brasil (90-78) y de Uruguay ante Bahamas (100-91), lo que permitió ordenar la tabla final de clasificados para la etapa de playoff.

Según consignó la organización, se clasificaron los dos primeros de cada uno de los tres grupos, más los dos mejores terceros, y a partir de allí se elaboró un ranking del 1° al 8° para determinar los cruces.

En el Grupo A, Estados Unidos (2-1) quedó primero por diferencia de puntos en un triple empate con Uruguay y Brasil. En el Grupo B, Canadá (3-0) cerró la etapa invicto, seguido por Puerto Rico (2-1). En el Grupo C, República Dominicana (3-0) fue líder, mientras que Argentina (2-1) terminó segunda y Colombia (1-2) logró avanzar como el otro mejor tercero.

Fueron eliminados Bahamas, Venezuela, Panamá y el local Nicaragua.

Cruces de cuartos de final – Jueves 28 de agosto