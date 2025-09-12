El seleccionado argentino de Copa Davis comenzó este viernes 12 de septiembre su serie frente a Países Bajos en la ciudad de Groningen, en busca de un lugar en las Finales del certamen que se disputarán en noviembre. Con Javier Frana al frente del equipo, Tomás Etcheverry abrió la llave con una victoria por 6-4 y 6-4 sobre Jesper De Jong.

Según consignó TyC Sports, el segundo punto de la jornada lo disputará Francisco Cerúndolo (21° del ranking ATP), quien se mide con Botic Van De Zandschulp (82°).

El equipo albiceleste se completa con Francisco Comesaña (61°) y la dupla de dobles conformada por Horacio Zeballos (5°), reciente campeón del US Open en esa modalidad, y Andrés Molteni (19°).

Del lado neerlandés, el conjunto cuenta además de De Jong y Van De Zandschulp con Guy Den Ouden (147°) y los doblistas Sem Verbeek (48°) y Sander Arends (23°).

La serie se juega al mejor de cinco partidos: cuatro singles y un dobles, todos al mejor de tres sets. El ganador clasificará al Final 8, instancia donde por ahora solo está asegurada la presencia de Italia, vigente campeón.