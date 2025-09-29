La Selección Argentina Sub 20 tuvo un debut cargado de emociones y carácter en el Mundial de la categoría que se disputa en Chile. En su estreno en el Grupo D, el conjunto de Diego Placente venció por 3-1 a Cuba, en un partido que se tornó más complejo de lo esperado debido a la temprana expulsión de Santiago Fernández, quien vio la roja a los 10 minutos del primer tiempo.

A pesar de esa adversidad, el equipo nacional mostró una gran capacidad de reacción y solidez táctica para dominar el encuentro. Alejo Sarco, delantero del Bayer Leverkusen, fue la gran figura de la noche al convertir dos goles en la primera mitad. El primero llegó tras una jugada colectiva entre Carrizo y Andino, mientras que el segundo fue de cabeza, tras un preciso centro de Dylan Gorosito.

El árbitro malayo fue protagonista negativo del partido, con varias decisiones polémicas, incluida la expulsión de Fernández que ni siquiera fue revertida con la novedosa “tarjeta verde” en el VAR. Además, desestimó un claro penal contra Sarco y desató la bronca del banco argentino.

Cuba descontó con un tanto de Karel Pérez sobre el final del primer tiempo, lo que generó cierta tensión para la segunda parte. Sin embargo, Argentina mantuvo la calma y, en los minutos finales, Ian Subiabre, joven promesa de River, sentenció el triunfo con una definición precisa tras una gran acción colectiva entre Tomás Pérez y Mateo Silvetti.

Con este resultado, la Albiceleste sumó sus primeros tres puntos en la competencia y lidera el Grupo D junto a Italia, que en el otro encuentro venció 1-0 a Australia, el próximo rival de Argentina.

El segundo partido de la Selección será este miércoles 1 de octubre a las 20, nuevamente en Valparaíso, y se podrá ver en vivo por DSports y Telefe. El cierre de la fase de grupos será el 4 de octubre frente a Italia, en el mismo horario y estadio.

Fuente: Diario Olé.