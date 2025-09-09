Con el pasaje al Mundial 2026 ya garantizado, la Selección Argentina afronta este martes desde las 20:00 su último compromiso de Eliminatorias frente a Ecuador, en el Estadio Monumental de Guayaquil, por la fecha 18 del certamen clasificatorio de la Conmebol.

El equipo de Lionel Scaloni, que ya se aseguró el primer puesto de la tabla, saldrá al campo con algunas modificaciones, entre ellas la ausencia de Lionel Messi, quien no forma parte de la delegación por decisión del cuerpo técnico con el objetivo de recuperarse plenamente desde lo físico.

Además, el defensor Cristian “Cuti” Romero no estará disponible por acumulación de amarillas, por lo que el entrenador analiza variantes en la última línea.

Dónde ver el partido

El encuentro será transmitido en vivo por TyC Sports y estará disponible en streaming a través de TyC Sports Play. También podrá verse por plataformas como DGO, Flow y Telecentro Play, entre otras.

Las probables formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Exequiel Palacios; Nicolás Paz, Lautaro Martínez, Julián Álvarez o Giuliano Simeone y Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.

Ecuador: Hernán Galíndez; Joel Ordoñez o Ángelo Preciado, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco, Gonzalo Plata, John Yeboah o Nilson Angulo; Kevin Rodríguez y Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.

Cómo llega cada equipo

Argentina lidera las Eliminatorias con 38 puntos, fruto de 12 victorias, 2 empates y solo 3 derrotas, con 31 goles a favor y apenas 9 en contra. La Albiceleste ya aseguró su lugar en el próximo Mundial y cerrará esta etapa con el objetivo de mantener su rendimiento y evaluar alternativas.

Ecuador, por su parte, también se encuentra dentro de la zona de clasificación, con 26 unidades (incluidos los tres puntos que le fueron descontados por una sanción en la edición anterior). Una victoria le aseguraría el cuarto puesto.

Pos Selección Pts PJ G E P GF GC Dif 1 Argentina 38 17 12 2 3 31 9 +22 2 Brasil 28 17 8 4 5 24 16 +8 3 Uruguay 27 17 7 6 4 22 12 +10 4 Ecuador¹ 26 17 7 8 2 13 5 +8 5 Colombia 25 17 6 7 4 22 15 +7 6 Paraguay 25 17 6 7 4 13 10 +3 7 Venezuela 18 17 4 6 7 15 22 -7 8 Bolivia 17 17 5 2 10 16 35 -19 9 Perú 12 17 2 6 9 6 20 -14 10 Chile 10 17 2 4 11 9 27 -18

¹ Ecuador tiene una sanción de -3 puntos por una mala inclusión en Eliminatorias anteriores.

El historial

Argentina y Ecuador se enfrentaron 41 veces en su historia: la Albiceleste ganó 24, empataron 12 y Ecuador ganó en 5 ocasiones.

El último antecedente fue en la Copa América 2024, donde igualaron 1 a 1 en tiempo reglamentario y luego el conjunto argentino se impuso por penales. En el arranque de las actuales Eliminatorias, Argentina ganó 1 a 0 en el Monumental.