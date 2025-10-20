Después de un recorrido emocionante, que comenzó en el Sudamericano de Venezuela y se extendió durante todo el Mundial de Chile, la Selección Argentina Sub 20 no pudo alcanzar la gloria en la final. El conjunto dirigido por Diego Placente cayó por 2 a 0 ante Marruecos en el Estadio Nacional de Santiago, y cerró el torneo como subcampeón del mundo tras 18 años.

El encuentro fue dirigido por el árbitro italiano Maurizio Mariani y tuvo un inicio frenético. A los 11 minutos, el marroquí Yassir Zabiri abrió el marcador con un gran tiro libre al ángulo, luego de una falta cometida por el arquero Santino Barbi al borde del área. Apenas 17 minutos después, tras una rápida contra, Zabiri volvió a aparecer para marcar el segundo y definitivo tanto tras una asistencia de Othmane Maamma.

Desde entonces, Argentina buscó el descuento con más empuje que claridad. En la primera mitad, Maher Carrizo estuvo cerca con un tiro libre, mientras que Mateo Silvetti generó una de las chances más peligrosas tras un gran pase de Milton Delgado.

El segundo tiempo tuvo un claro dominio albiceleste. Argentina fue al frente con decisión, dominó la posesión y buscó por todos los medios vulnerar el arco marroquí. Sin embargo, la defensa africana resistió bien y logró mantener el cero. Marruecos, por su parte, apostó al contragolpe, pero no necesitó más que lo conseguido en la etapa inicial.

Con esta derrota, Argentina se quedó sin la posibilidad de obtener su séptimo título mundial Sub 20, aunque volvió a ser protagonista luego de 18 años. En tanto, Marruecos celebró su primera estrella en la categoría juvenil, coronando una campaña histórica que incluyó un triunfo en semifinales ante Francia.

Desde la AFA destacaron el compromiso, el juego y la entrega de la Selección: “Enorme Copa del Mundo de la Selección Sub 20 de Argentina, que devolvió la ilusión juvenil tras 18 años. Gracias por representarnos de la mejor manera, muchachos.”