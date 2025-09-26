La Selección argentina Sub 20 debutará este domingo 28 de septiembre a las 20 frente a Cuba en lo que será su estreno en el Mundial Sub 20 de la FIFA Chile 2025, con transmisión en vivo por DSports y Telefe. El equipo dirigido por Diego Placente llega al certamen con un grupo consolidado, potenciado por un gran rendimiento en el Sudamericano y con un objetivo claro: volver a posicionar a Argentina entre los mejores del mundo en la categoría.

El torneo se disputará del 27 de septiembre al 19 de octubre en las ciudades de Santiago, Rancagua, Valparaíso y Talca, con partidos en estadios de primer nivel como el Nacional de Santiago, el Teniente de Rancagua, el Elías Figueroa de Valparaíso y el Fiscal de Talca.

Argentina integra el Grupo D, junto a Italia, Australia y Cuba, y buscará superar una etapa inicial que en los últimos años se convirtió en su mayor escollo.

Una historia de gloria… y sequía

Argentina es la selección más ganadora en la historia del Mundial Sub 20, con seis títulos:

1979, con Diego Maradona como figura.

1995, 1997 y 2001, bajo la conducción de José Pékerman, marcando una era dorada.

2005, con un joven Lionel Messi como gran revelación.

2007, dirigida por Hugo Tocalli y con talentos como Agüero, Di María y Banega.

Sin embargo, desde esa última consagración han pasado 18 años sin volver a meterse entre los cuatro mejores del certamen, algo que grafica una caída sostenida en el rendimiento del seleccionado juvenil.

Entre las actuaciones más flojas, se destacan las no clasificaciones de 2009 y 2013, las eliminaciones en fase de grupos en 2015 y 2017, y las caídas en octavos de final en 2019 y 2023. La mejor actuación reciente fue en 2011, cuando el equipo llegó a cuartos de final.

En la edición anterior, Argentina no había logrado clasificarse, pero fue invitada a participar tras ser designada como sede. Aun así, no logró superar los octavos de final.

Un nuevo comienzo

Con figuras del fútbol local y jóvenes talentos que ya militan en clubes del exterior, como Gianluca Prestianni, Julio Soler o Alejo Sarco, el conjunto de Diego Placente confía en que este Mundial pueda marcar el inicio de un nuevo ciclo exitoso.

Tras el debut ante Cuba, Argentina enfrentará a Australia el 1° de octubre y a Italia el 4 de octubre, ambos partidos también desde las 20 horas.

La expectativa es alta, y si bien el recuerdo de las épocas doradas sigue muy presente, el desafío pasa ahora por reconstruir el camino hacia el protagonismo, esa posición histórica que alguna vez hizo de Argentina un sinónimo de excelencia en juveniles.

