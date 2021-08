Árbitros y programación definida para la 16ª fecha del Federal A

El Consejo Federal dio a conocer cómo se disputará la 16ª fecha del Federal A donde Sportivo Belgrano buscará volver a la victoria en su casa ante Defensores de Pronunciamiento. Será el domingo 8 de agosto a partir de las 16 y con el arbitraje del sanjuanino Pablo Núñez.

Núñez estará acompañado por los asistentes Gabriel Gonzalez de San Juan y Marcos Guzmán de Pascanas. El cuarto árbitro será Matías Billone de Córdoba.

La Verde no gana desde el 2 de mayo, cuando derrotó a Crucero del Norte en el Boero por la cuarta fecha. Acumula 10 partidos sin triunfos y tres derrotas consecutivas. Viene de tener fecha libre en la pasada jornada.

Programación de la fecha

Sábado 15 hs | Boca Unidos vs. Central Norte

Árbitro: Guillermo González

Sábado 15.30 hs | Gimnasia y Tiro vs. Unión (Sunchales)

Árbitro: Gastón Monsón Brizuela

Domingo 14.45 hs | Douglas Haig vs. Racing (Cba)

Árbitros: Nahuel Viñas

Domingo 15 hs | Juv. Unida vs. Crucero del Norte

Árbitro: Jorge Sosa

Domingo 15.30 hs | Sarmiento vs. Def. de Belgrano

Árbitro: José Sandoval

Domingo 16 hs | Sp. Las Parejas vs. Chaco For Ever

Árbitro: César Ceballo

Domingo 16 hs | Sp. Belgrano vs. Depro

Árbitro: Pablo Núñez

Libre: Gimnasia (CdU)

Tabla