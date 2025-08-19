Antonio Fornero, “Toto” para quienes lo conocen, con 17 años emprende un gran desafío en su vida. Gracias a una beca se muda a Estados Unidos para estudiar y jugar al básquet, el deporte que lo atrapó desde chiquito y que lo llevó a El Ceibo a los 6 años, su segundo hogar.

Todo empezó casi por casualidad, con una publicidad en Instagram del Grupo ISMC que invitaba a jóvenes talentos a probarse en Córdoba e interiorizarse en el sistema de becas. En la jornada de pruebas su talento llamó la atención de los organizadores y la decisión ya estaba tomada de antemano.

Con convicción esbozó las expresiones más firmes que había dicho a su familia que lo acompaló en la convocatoria. “Fui a Atenas donde me mostré, y luego me conecté con los que manejan estos programas. Finalmente el mejor terminó siendo Miami Prep”, contó a El Periódico.

El básquet lo lleva hasta allá donde podrá participar de un exigente programa deportivo y jugará a su vez en dos equipos Miami Prep y ABF Academy desde noviembre hasta marzo y de marzo hasta julio pasará a Miami Tropics.

“La beca dura los dos años, yo tengo que hacer secundaria. Arranco el 25 de agosto, empiezo el colegio como acá en quinto año, y en agosto del año que viene arranco el sexto año. Estaría terminando en junio de 2027, medio año más que acá en Pablo VI”, explicó.

Allá lo espera un viejo amigo, Simón Sobrero, quien ya está cursando cuarto año en el mismo programa. Pudo saber por intermedio del joven algunos detalles de lo que le espera en esa escuela: “Son menos horas, con menos cantidad de trabajo, y usás mucho la computadora, en la lista de útiles es lo primero que aparece. Así que es mucho más tranquilo, más enfocado en el básquet”.

La despedida

Aunque la emoción por lo que viene es enorme, la despedida de El Ceibo, el club que lo vio crecer desde los seis años, no fue fácil.

“Desde la final de Primera contra Devoto (se realizó en julio pasado) empecé a sentir que me estaba despidiendo del club. Ese fue el partido más emotivo que tuve, y a partir de eso ya jugué con mitad de la cabeza en Estados Unidos”.

La emoción no es para menos porque en ese club se formó tanto dentro como fuera de la cancha. “Estuve toda mi vida ahí, y el club me dio todas las oportunidades. Todo lo que tengo, básquetbolísticamente hablando, me lo dio el club, así que es difícil irse”.

Horas de entrenamiento dentro y fuera de la institución de Aristóbulo del Valle y Cabrera le valieron ser convocado para la Selección de Córdoba, la de San Francisco, cosechar muchos amigos y jugar en varias categorías superiores.

“En los últimos tres o cuatro años estuve jugando en más de dos categorías, así que siempre me relacioné con muchos jugadores y me terminé haciendo amigo de muchos y eso es lo que hace más difícil dejar al club, saber que esos compañeros que estuvieron todos los días entrenando conmigo, van a dejar de estarlo”, reflexionó.

En su recorrido por el club hubo personas que marcaron su camino, el primer entrenador a los 6 años hasta los 12 fue Ignacio Brigato, a él le debe “la crianza dentro del básquet”. A los 13 años se encontró con Lautaro Oitana en diferentes categorías e incluso alternó con Guillermo Orellano, pero como se ha vinculado con muchos adultos también reconoció las oportunidades que le dio “Mara” Blengini.

“Tengo que agradecerle a Nacho, Lauti, Guille y a Mara que me dio la oportunidad de estar en el equipo de Primera este último año y medio, y ser parte de algo tan grande como es el equipo de Primera División de El Ceibo”, señaló.

Sueños por hacer realidad

Si algo caracterizó siempre a Fornero fue su buen humor que contagiaba a los demás compañeros. Fue el juvenil que se crió con muchos otros jugadores mayores y no faltó a los entrenamientos, pero sus sueños ahora lo llevan lejos de su casa.

“Voy con las expectativas altas, pero también siendo realista de que en Estados Unidos el básquet tiene un nivel mucho más alto. Siempre me dijeron que va a ser difícil conseguir un puesto y yo estoy convencido de que voy a trabajar lo suficiente y esforzarme para conseguir mi lugar”, afirmó.

Antes de partir, deja un mensaje para quienes sueñan con seguir sus pasos, quizás el mejor que pueda darles a otros jóvenes ilusionados como él.

“Todo lo que quieran hacer, tienen que animarse, oportunidades hay, y no tengan miedo. Como me dijeron a mí: que hay mucho nivel, que no vas a tener lugar... que se queden tranquilos, que con esfuerzo hay lugar en todos lados. Aunque la diferencia sea grande, con trabajo todos los días se achica. Que confíen y hagan lo que les gusta”.