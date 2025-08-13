Antonela Juncos, jugadora del club San Isidro y oriunda de San Francisco, fue nuevamente convocada para integrar el preseleccionado nacional Sub 17 en una concentración que tendrá lugar en la ciudad de Rosario desde este miércoles hasta el viernes 22 de agosto.

Se trata de la segunda convocatoria que recibe Juncos, de apenas 15 años, quien ya había sido seleccionada en julio para una primera instancia de entrenamientos. En esta nueva etapa, integrará un grupo de 18 jugadoras que estarán bajo la supervisión del cuerpo técnico nacional durante nueve días.

La joven deportista es una de las tres representantes cordobesas que participarán de esta concentración, orientada a seguir evaluando talentos con vistas a futuras competencias internacionales.

Antonela Juncos viene de obtener el subcampeonato con el seleccionado de Córdoba en el reciente Campeonato Nacional de Selecciones, resultado que reafirma su proyección dentro del básquet femenino juvenil.