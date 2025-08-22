Antonela Juncos, jugadora de San Isidro y oriunda de San Francisco, fue confirmada como parte del plantel argentino Sub 17 de vóley, conocido como las Panteritas, que participará en el Campeonato Sudamericano de la categoría en Lima, Perú, del 17 al 21 de septiembre.

Según consignó la prensa local, la joven deportista estuvo concentrada desde el miércoles de la semana pasada en Rosario junto al resto de la preselección. Esta semana superó el último filtro de entrenamientos y fue incluida entre las 16 jugadoras que representarán a la Argentina en el torneo continental.

El certamen será clasificatorio para el Mundial Sub 17 que se disputará en Chile y contará con la presencia de los seleccionados de Brasil, Perú, Colombia, Chile, Ecuador, Bolivia y Argentina. En la última edición del Sudamericano, hubo tres cupos en juego para la cita mundialista.

Juncos llega a esta convocatoria tras haber sido subcampeona nacional con el seleccionado de Córdoba hace pocas semanas. Esta es su segunda participación en entrenamientos con el combinado nacional y ahora se enfocará en la preparación final para representar al país.