La sanfrancisqueña Antonela Juncos, jugadora del Club San Isidro, forma parte de la Selección Argentina U17 femenina que este miércoles 17 de septiembre debutará en el Sudamericano de la categoría en la ciudad de Lima, Perú. El torneo se extenderá hasta el 21 y otorga tres plazas para el Mundial 2026.

Según informó la Federación del Voleibol Argentino (FeVA), el equipo nacional, conocido como Las Panteritas, se encuentra en Perú desde hace más de una semana realizando una gira preparatoria previa al certamen, en el que enfrentará en la fase inicial a Venezuela, Colombia y Brasil, en ese orden.

El torneo está dividido en dos zonas. En la otra participan Perú, Chile y Bolivia. En caso de que Chile, país anfitrión del Mundial 2026, finalice entre los tres primeros, el cupo extra se extenderá al cuarto clasificado del Sudamericano.

Fixture – Fase de grupos (hora argentina)

Miércoles 17/9 – 17:00: Argentina vs. Venezuela

Jueves 18/9 – 17:00: Argentina vs. Colombia

Viernes 19/9 – 19:30: Argentina vs. Brasil

Todos los partidos serán transmitidos en vivo a través del sitio oficial del torneo: voleysur.org.