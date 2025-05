Antártida Argentina superó por 1 a 0 a Jockey Club “Rojo” en un partido correspondiente a la Primera División de la Liga B de la Federación Cordobesa de Hockey.

Las sanfrancisqueñas continúan firmes entre los primeros puestos de la tabla. El único gol del encuentro fue convertido por Amparo Roasso, en el que fue el segundo triunfo consecutivo del equipo y el quinto en lo que va del certamen.

Según los resultados registrados en la jornada, también hubo victorias de Antártida en Intermedia (1-0), Sub 19 (3-2), Sub 16 (2-0), Sub 14 (2-1) y Sub 12 (5-0).

La próxima jornada jugarán en condición de local en un partido que podría llevarlas a playoffs en primera.