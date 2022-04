Antártida Argentina se quedó con el clásico sanfrancisqueño en le 6° fecha de la Zona Centro de Liga Regional de Fútbol, tras derrotar a domicilio a Proyecto Crecer por 4 a 0.

Los goles del "pingüino" fueron anotados por Nahuel Maritano, Maico Maritano -en dos oportunidades- y Martín Diale. En reserva también fue victoria de Antártida por 1 a 0.

Por otro lado, en el predio "Nicolás Losano", Sportivo Belgrano cayó como local ante El Trébol de El Tío por 3 a 0. En reserva fue triunfo de la Verde por 4 a 2.

En el otro partido de la fecha, Cultural La Francia recibirá el domingo a 8 de Diciembre de Villa Concepción del Tío.

Próxima fecha

El Trébol vs. Proyecto Crecer

Antártida Arg. vs. SS Devoto

8 de Diciembre vs. Sp. Belgrano

Libre: Cult. La Francia

Tabla

1. SS Devoto 13 pts.

2. Antártida Arg. 10 pts.

3. Cult. La Francia 6 pts.

4. Sportivo Belgrano 6 pts.

5. El Trébol BC 6 pts.

6. 8 de Diciembre 4 pts.

7. Proyecto Crecer 2 pts.