Antártida Argentina ganó este domingo y estiró su ventaja en la tabla de posiciones porque se acercó al objetivo de clasificar. El Pingüino goleó por 4 a 1 a El Trébol de El Tío en el estadio "Darío N. Jular".

El equipo de Viglianco lo comenzó perdiendo, pero logró darlo vuelta con goles de Enzo Gerbaudo y Luciano Funes en el primer tiempo. En la segunda parte, Maico Maritano -en dos oportunidades- aumentó la ventaja y sentenció el 4-1 final.

Por otro lado, Proyecto Crecer no pudo de local y cayó ante Cultural La Francia por 2 a 0. En tanto, en Devoto, Sociedad Sportiva terminó igualando 1 a 1 con 8 de

Cabe recordar que en esta jornada Sportivo Belgrano tuvo fecha libre.

Tabla

1. SS Devoto 20 pts. -zona de clasificación-

2. Cult. La Francia 15 pts. -zona de clasificación-

3. Antártida Arg. 13 pts. -zona de clasificación-

4. Sportivo Belgrano 9 pts. -zona de clasificación-

5. El Trébol BC 6 pts.

6. Proyecto Crecer 5 pts.

7. 8 de Diciembre 5 pts.

10° fecha

Sportivo Belgrano vs. Proyecto Crecer

Cult. La Francia vs. SS Devoto

8 de Diciembre vs. Antártida Arg.

Libre: El Trébol BC