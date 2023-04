Antártida Argentina empató este sábado con Tala Rugby Club de Córdoba en el marco de la segunda fecha de la División B1 de la Federación Cordobesa de Hockey. Más allá del empate, las Pingüinas sumaron un punto extra tras ganar en la definición de shoot out.

Tras el buen inicio en Carlos Paz, el equipo de Nicolás Racca debutó en condición de local igualando 2 a 2 con el elenco cordobés con goles de Amparo Roasso y Eugenia Juárez. Luego se impuso 2-1 en la definición de penales australianos.

En las otras categorías fue derrota en Intermedia por 2 a 1 con gol de Paula Balkenende para Antártida; también derrota 2-1 en Sub 19 con gol de Morena Villareal, victoria 3-1 en Sub 16 con tantos convertidos por Morena Villareal, Paulina Ferrero y Emilia Aróstegui; y triunfo por 4 a 2 de la categoría Sub 14 con goles de Paula Bosso (x2), Catalina Rivarola y Francesca Grosso.

En la próxima fecha, las Pingüinas visitarán a Córdoba Athletic “Negro”.

Debutan los caballeros

Por otro lado, el equipo masculino de hockey de Antártida debutará este domingo en Paraná en el marco del Torneo Integración de la Federación del Oeste Santafesino de Hockey.

A las 11 de la mañana enfrentarán a Caballú de La Paz (Entre Ríos) y a las 15.30 horas se cruzarán con 25 de Mayo de Victoria (Entre Ríos).