El próximo fin de semana comienza el torneo de la División B1 de la Federación Cordobesa de Hockey donde Antártida Argentina buscará repetir la gran temporada realizada en 2021, aunque en esta oportunidad con otra impronta.

Las Pingüinas visitarán el próximo sábado a San Martín de Villa María en el duelo de la primera jornada de la primera fase.

Cabe recordar que en la temporada anterior, el equipo de nuestra ciudad logró avanzar al torneo "Proyección A" donde se codeó con los equipos de primera coronando su mejor campaña desde que juega en esta liga.

Esta temporada, a diferencia de la anterior, vuelven a contar los ascensos y descensos de categoría.

Será el debut de Gustavo Torres como entrenador principal del equipo sanfrancisqueño acompañado por Nicolás Racca y Flavio Galoppo en la conducción, tras la salida de Matías Gareto -entrenador que dejó su cargo tras la pasada temporada-.

El fixture:

1º fecha: vs San Martín (Va María) (V)

2º fecha: vs Universitario "Blanco" (L)

3º fecha: vs La Salle "Blanco" (L)

4º fecha: vs Talleres (V)

5º fecha: vs Carlos Paz (L)

6º fecha: vs Tala RC "Blanco" (V)

7º fecha: vs Alta Gracia RC (L)

8º fecha: vs Córdoba Rugby (V)

9º fecha: vs La Tablada "Rojo" (L)

10º fecha. vs UNC (V)

11º fecha vs. Córdoba Athletic (L)