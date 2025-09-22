El Torneo Internacional de Bochas “Hermandad 2025 – Siglo XXI” llegó a su fin este domingo en San Francisco con una jornada de definiciones vibrante y cargada de emociones. El Club Atlético Antártida Argentina, anfitrión del certamen, logró coronarse campeón tras imponerse en la sumatoria de puntos de las disciplinas terceto, individual y parejas.

La competencia reunió a clubes de Perú y Argentina y durante cuatro días convirtió a las instalaciones de Antártida en el epicentro del deporte bochófilo de la región. 

La experiencia dejó no solo un alto nivel de juego, sino también momentos de fraternidad y reconocimiento mutuo entre las delegaciones.

Antártida Argentina se consagró campeón del Torneo Internacional de Bochas “Hermandad 2025”

El equipo local, integrado por Mauricio Márquez, Luis Hermindo Lamberti, Nicolás Fino, Hugo Franco, Fabián Mercol y Alejandro Stessen, logró destacarse y se quedó con el primer lugar de la clasificación general. El subcampeonato fue para Internacional de Arequipa, mientras que en tercer lugar se ubicó Asociación Española de Villa Nueva y Villa María. El cuarto y quinto puesto fueron para los clubes peruanos Regatas de Lima y Rinconada Country Club, respectivamente.

Según destacaron desde Antártida Argentina, el evento sirvió además como un espacio de reencuentros. Asimismo, reunió a figuras internacionales, entre ellas Osvaldo Palomino, subcampeón mundial 2019, Javier De León y Alfredo Chávez, jugadores de la selección peruana, y Pablo Negrete, que representó a Villa María.

Desde el jueves hasta el domingo, se disputaron partidos en modalidad terceto, individual y parejas, cada uno otorgando un punto para la clasificación general. Las finales se jugaron el domingo 21 por la mañana, y luego se llevó a cabo la entrega de premios.

Desde el club organizador expresaron su agradecimiento hacia todas las delegaciones visitantes por el nivel deportivo y la calidad humana demostrada.

