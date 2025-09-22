Antártida Argentina se consagró campeón del Torneo Internacional de Bochas “Hermandad 2025”

El Torneo Internacional de Bochas “Hermandad 2025 – Siglo XXI” llegó a su fin este domingo en San Francisco con una jornada de definiciones vibrante y cargada de emociones. El Club Atlético Antártida Argentina, anfitrión del certamen, logró coronarse campeón tras imponerse en la sumatoria de puntos de las disciplinas terceto, individual y parejas.

La competencia reunió a clubes de Perú y Argentina y durante cuatro días convirtió a las instalaciones de Antártida en el epicentro del deporte bochófilo de la región.

La experiencia dejó no solo un alto nivel de juego, sino también momentos de fraternidad y reconocimiento mutuo entre las delegaciones.

El equipo local, integrado por Mauricio Márquez, Luis Hermindo Lamberti, Nicolás Fino, Hugo Franco, Fabián Mercol y Alejandro Stessen, logró destacarse y se quedó con el primer lugar de la clasificación general. El subcampeonato fue para Internacional de Arequipa, mientras que en tercer lugar se ubicó Asociación Española de Villa Nueva y Villa María. El cuarto y quinto puesto fueron para los clubes peruanos Regatas de Lima y Rinconada Country Club, respectivamente.

Según destacaron desde Antártida Argentina, el evento sirvió además como un espacio de reencuentros. Asimismo, reunió a figuras internacionales, entre ellas Osvaldo Palomino, subcampeón mundial 2019, Javier De León y Alfredo Chávez, jugadores de la selección peruana, y Pablo Negrete, que representó a Villa María.

Desde el jueves hasta el domingo, se disputaron partidos en modalidad terceto, individual y parejas, cada uno otorgando un punto para la clasificación general. Las finales se jugaron el domingo 21 por la mañana, y luego se llevó a cabo la entrega de premios.

Desde el club organizador expresaron su agradecimiento hacia todas las delegaciones visitantes por el nivel deportivo y la calidad humana demostrada.