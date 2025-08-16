Luego de casi dos meses sin presentarse en su cancha, Antártida Argentina será local este sábado frente a Palermo Bajo “B” en el marco de la 4ª fecha del Torneo Clausura de la Liga B de la Federación Cordobesa de Hockey. El encuentro de Primera División se disputará desde las 16:30 en el predio “Pablo Panero” de barrio Las Rosas.

El regreso a la localía se da después de la suspensión de la primera fecha en San Francisco por condiciones climáticas y de dos compromisos disputados en condición de visitante, según consignó la organización del certamen.

Las dirigidas por Nicolás Racca llegan con buen presente: en su última gira sumaron una victoria y un empate, resultados que les permiten ubicarse terceras en la Zona B con un partido pendiente.

El rival, Palermo Bajo “B”, también atraviesa un arranque positivo en el Clausura. El equipo permanece invicto, con un triunfo y dos empates, uno de ellos con punto bonus.

La jornada comenzará a las 10:45 con los partidos de las divisiones formativas de ambas instituciones y se extenderá hasta el cierre con el choque principal de Primera División.