Antártida Argentina disputará este sábado 15 de junio, a partir de las 16:45 horas, su partido de Cuartos de Final del Torneo Apertura de la Liga B1 frente a Universitario “Rojo”. El encuentro se jugará en la cancha de La Tablada, ubicada en la capital provincial, en condición de cancha neutral.

Según se dio a conocer en el nuevo fixture de los Cuartos de Final de la Liga B en todas sus categorías, el equipo de nuestra ciudad, que finalizó tercero en la fase regular, se medirá a partido único ante Universitario “Rojo”, que concluyó en la cuarta posición. En caso de igualdad en el tiempo reglamentario, el pase a semifinales se definirá mediante penales shoot out.

En esta instancia también se enfrentarán Talleres y Carlos Paz Rugby Club, y los ganadores de ambas llaves disputarán las semifinales. Por su parte, Jockey Club “B” ya se encuentra clasificado directamente a la final del certamen.

Además del equipo mayor, Antártida Argentina también tendrá representación en otras categorías: en Sub 14 jugará los Cuartos de Final frente a Talleres desde las 10:00 horas, mientras que en Sub 16 lo hará ante Alta Gracia Rugby Club a partir de las 11:00. Ambos encuentros se desarrollarán en la cancha de Palermo Bajo. En tanto, la categoría Sub 19 logró la clasificación directa a la final tras haber terminado en el primer lugar de la fase regular.