Antártida Argentina consiguió un valioso empate 1-1 en su visita a Talleres de Córdoba y sumó el medio punto extra al imponerse 2-0 en la tanda de penales shoot out, en un nuevo compromiso de la Zona A de la Liga B.

El gol del conjunto sanfrancisqueño fue convertido por su capitana Mónica Morgan, mientras que en la definición desde el punto de shoot out anotaron Paula Balkenende y Manuela Rivarossa.

Con este resultado, las dirigidas por Nicolás Racca se mantienen bien posicionadas en la tabla y aún tienen pendiente el partido de la primera fecha frente a Jockey Club “B”.