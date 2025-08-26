Antártida Argentina intentará dar la sorpresa este martes cuando visite a Universitario de Córdoba por la segunda fase de la Copa Córdoba de Hockey, organizada por la Federación provincial. Según consignó la prensa local, el conjunto dirigido por Nicolás Racca atraviesa un gran presente: lidera la Zona A de la Liga B y llega motivado tras un triunfo conseguido el pasado fin de semana.

El rival, Universitario de Córdoba, compite en la Liga A y parte como favorito, aunque no atraviesa su mejor momento. De acuerdo con la información publicada, marcha quinto en la Zona A de la máxima categoría con apenas una victoria, un empate y tres caídas, a pesar de su condición habitual de candidato.

El ganador del encuentro avanzará a la tercera etapa del certamen, donde deberá medirse con el vencedor del cruce entre La Tablada y Talleres, programado para esta noche a las 20:30 en la cancha de La Tablada.