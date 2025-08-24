Con la ilusión de vivir una experiencia única, Ana Belén Bertello parte este domingo rumbo a Curitiba, Brasil, junto a la Selección Argentina femenina de vóley sentado, que disputará por primera vez una competencia internacional: la Copa América, a desarrollarse del 25 al 30 de agosto.

La deportista oriunda de San Francisco estuvo concentrada en el CeNARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo) en Buenos Aires, donde entrenó en la previa del certamen. El conjunto argentino se encuentra en pleno proceso de construcción y buscará dejar su huella en el deporte adaptado.

“Somos las primeras en escribir la historia de este deporte en Argentina”, había expresado Bertello en diálogo con El Periódico, subrayando el valor simbólico que tendrá este debut para todo el plantel.