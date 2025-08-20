Desde este miércoles y hasta el 24 de agosto, Ana Belén Bertello se entrenará en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) junto a la Selección Argentina mayor de vóley sentado. El conjunto nacional se prepara para participar por primera vez de una competencia internacional: la Copa América, que se disputará a partir del 25 de agosto en Curitiba, Brasil.

La joven oriunda de San Francisco viajó a Buenos Aires cargada de ilusiones, en lo que representa un paso clave en su carrera deportiva. Según consignó El Periódico, Bertello forma parte de un equipo que apenas comienza su camino en la élite y busca dejar su marca en el ámbito internacional del deporte adaptado.

"Somos las primeras en escribir la historia de este deporte en Argentina", expresó Bertello en diálogo con el medio, resaltando la importancia simbólica y deportiva del debut del seleccionado femenino en este tipo de torneos.

En esa misma entrevista, la deportista destacó las dificultades económicas que enfrentan: “La beca, en muchos casos, es el único sostén económico para entrenar a tiempo completo, acceder a gimnasio, ‘nutri’, atención médica, psicóloga deportiva y todo lo que implica la preparación de alto rendimiento”, detalló. Sin embargo, también subrayó que aún existen carencias estructurales: “Faltan políticas de género que complementen las distintas desigualdades. No es lo mismo acceder a una beca si una mujer es madre o vive en una provincia con escasa infraestructura.”

Bertello también hizo hincapié en la necesidad de mayor visibilidad para las mujeres en el deporte adaptado: “Siento que aún hay una falta de visibilidad y reconocimiento con nuestros pares varones. Nuestros logros no reciben la misma difusión y eso genera una consecuencia para acceder a patrocinadores, becas o un apoyo institucional.”

Por último, destacó el compromiso de todas las jugadoras que integran el seleccionado: “Estudiamos, trabajamos, tenemos familia... pero le ponemos todo el esfuerzo”, afirmó.