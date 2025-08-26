La Selección Argentina femenina de vóley sentado inicia hoy su participación en la Copa América, el primer certamen internacional de su historia. Según informó el conjunto nacional, el debut será a las 9:00 horas frente a Brasil, mientras que desde las 14:00 enfrentará a Venezuela.

El plantel cuenta con la participación de Ana Belén Bertello, oriunda de San Francisco, quien forma parte del grupo que buscará sumar experiencia y protagonismo en esta competencia continental.

Los partidos se transmitirán vía YouTube: