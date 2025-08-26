Ana Belén Bertello debuta en la Copa América con la Selección Argentina de vóley sentado
La sanfrancisqueña integra el plantel nacional que este martes jugará ante Brasil y Venezuela en su primera competencia internacional.
La Selección Argentina femenina de vóley sentado inicia hoy su participación en la Copa América, el primer certamen internacional de su historia. Según informó el conjunto nacional, el debut será a las 9:00 horas frente a Brasil, mientras que desde las 14:00 enfrentará a Venezuela.
El plantel cuenta con la participación de Ana Belén Bertello, oriunda de San Francisco, quien forma parte del grupo que buscará sumar experiencia y protagonismo en esta competencia continental.
Los partidos se transmitirán vía YouTube: