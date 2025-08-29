La Selección Argentina femenina de paravóley, con la participación de Ana Belén Bertello, cerrará este viernes su participación en la primera edición de la Copa América de la disciplina, que se desarrolla en Curitiba, Brasil. Desde las 11:00, el equipo nacional se enfrentará nuevamente a Venezuela, rival al que ya venció en la fase de grupos.

En la jornada del jueves, el combinado argentino cayó por 3 a 0 ante SESI de San Pablo, uno de los equipos locales, con parciales de 25-4, 25-9 y 25-15.

Según consignó la organización, el dominio de los conjuntos brasileños volvió a quedar en evidencia frente a una selección argentina que transita su primer torneo internacional desde la formación del equipo mayor femenino.

Más allá de los resultados, el certamen ha sido una valiosa experiencia para el plantel y para Bertello, quien ha sido parte de todos los encuentros disputados. El partido final podrá verse en vivo a través del canal ParavoleiParanaTV.