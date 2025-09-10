El Club Alumni de San Francisco concretó una obra largamente anhelada: la colocación de un moderno piso de parqué en su cancha principal. La intervención, que demandó una inversión de 60 millones de pesos, fue finalizada recientemente y estará en condiciones de ser utilizada desde la próxima semana, tras el período de asentamiento requerido.

“Fue una obra impensada para estos tiempos. La teníamos proyectada para dentro de cuatro o cinco años, pero se pudo concretar en el corto plazo gracias al trabajo de la comisión directiva, un grupo de socios y el gran aporte de Martín Llaryora, a quien le estamos muy agradecidos”, expresó el presidente Gabriel Buffa.

Según detalló el dirigente, la obra no solo fue posible por los fondos previamente ahorrados por la institución, sino también por el apoyo de la Municipalidad de San Francisco. “Siempre nos dan una mano, y eso también fue clave”, destacó.

Además de este importante avance en infraestructura, Buffa adelantó que ya están pensando en nuevos proyectos: “Queremos trabajar con un arquitecto para diagramar un crecimiento ordenado. Nos faltan vestuarios, baños, cerrar el playón y proyectamos un albergue. Son obras necesarias que requieren mucha inversión”.

Actualmente, en las instalaciones del club se desarrollan actividades de básquet, vóley, newcom y boxeo (en este último caso, a través de un convenio con la Municipalidad), lo que demuestra el crecimiento institucional y deportivo de la institución.

Por último, Buffa hizo un llamado especial a la comunidad: “Invitamos a todos los ex-Alumni, que son muchos, a acercarse. Este club ha sido durante décadas el mayor exponente del básquet en San Francisco, y queremos que vuelvan a sumarse, a compartir, ayudar y seguir empujando este envión tan importante que estamos viviendo”.