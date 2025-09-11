El triunfo de Sportivo Belgrano ante Sarmiento de La Banda el pasado domingo dejó varias postales para el recuerdo. Entre ellas, la actuación consagratoria de Camilo Alessandria, el defensor varillense que brilló en la última línea, se animó a atacar y selló la tarde con un golazo que desató la locura en el Juan Pablo Francia.

Con la humildad que lo caracteriza, Camilo expresó sus sensaciones tras el encuentro: "las sensaciones del partido, la verdad que son muy positivas. Yo creo que dominamos desde principio a fin. Ellos se encontraron con el primer gol, pero nosotros supimos levantarnos y dar vuelta el resultado. Fue justo y estoy muy contento por eso”.

Sobre su conquista, que ya muchos catalogan como “maradoniana”, el zaguero zurdo confesó: "estoy muy contento de poder convertir. Siempre es lindo gritar un gol y no sé muy bien qué hice en ese momento, simplemente salió lo que sentí. Por suerte terminó en gol y sirvió para ayudar al equipo a sumar de a tres. Después ver a mi familia en la tribuna, sentir el cariño de la gente… fue una felicidad enorme”.

El apoyo del hincha volvió a ser decisivo y el jugador lo reconoció con emoción: "lo de la gente es hermoso. Este año me hicieron sentir mucho su cariño. Donde me ven, siempre me lo demuestran. El jugador sueña con que le coreen el nombre, y vivir eso fue muy emocionante”.

Por último, Alessandria habló del sueño que lo moviliza desde que llegó al club: "el sueño es el mismo que tenemos todos en Sportivo: que este club vuelva a estar donde merece. Vamos a hacer todo lo posible para que este año se pueda cumplir”.

Llegó en silencio desde Huracán de Las Varillas, se ganó su lugar con sacrificio y hoy ya es un nombre que resuena fuerte en San Francisco. Camilo Alessandria, el defensor que defiende, ataca y sueña en verde.