El judoca del Centro Integral de Judo Alfredo Acosta, Alejando Kunkel, se colgó la medalla de oro en su categoría en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento en la ciudad de Rosario.

Kunkel se presentó este miércoles en el predio de la ex Sociedad Rural de Rosario, donde está emplazado el polideportivo donde se llevaron a cabo las luchas de judo de los JADAR 2025.

El judoca sanfrancisqueño se quedó a última hora con la categoría hasta 80 kilogramos para personas no videntes. El representante de nuestra ciudad para el seleccionado de Córdoba ganó sus tres luchas a los judocas Francisco Albarracín de Tucumán, Raúl Coronel de Buenos Aires y a Pablo Miño, también de Buenos Aires.

Kunkel estuvo acompañado por su entrenador, el maestro Alfredo Acosta, quien también fue parte de la delegación cordobesa que se quedó con varias medallas en judo.