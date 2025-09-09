Alejandro Kunkel competirá en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

Alejandro Kunkel, judoca del Centro Integral de Judo Alfredo Acosta, participará este miércoles 10 de septiembre en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR) que se celebran en la ciudad de Rosario. El deportista competirá en la disciplina de judo para personas no videntes, dentro de la categoría hasta 80 kilogramos.

El evento tendrá lugar en el predio de la ex Sociedad Rural de Rosario, donde funciona el polideportivo que alberga las competencias de judo de esta edición 2025 de los JADAR.

El representante de San Francisco integrará la selección cordobesa, que forma parte de la delegación oficial presente en los juegos. Estará acompañado por su entrenador, el maestro Alfredo Acosta, quien además de dirigir el Centro Integral de Judo que lleva su nombre, integra el cuerpo técnico de la selección argentina de judo para personas no videntes.