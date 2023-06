Este domingo se llevó a cabo la jornada de Judo en los Juegos Parapanamericanos Juveniles de Bogotá donde Alejandro Kunkel logró subir al podio alcanzando la medalla de plata.

El judoca no vidente de nuestra ciudad y representante del CIJAA compitió en tres luchas ganando dos y perdiendo una en la categoría masculina hasta 66 kilogramos.

En primera instancia le ganó por un wasari al chileno Yabran Alonso y en segundo lugar hizo lo propio contra Neicel Betancourt de Cuba por Ipón. En la final cayó ante el chileno Johan Herrera por wasari.

"La experiencia de lucha muy linda por ser mi primer torneo internacional. Fue muy lindo el torneo. Me siento muy feliz porque estuve muy tranquilo en todas las luchas. No tengo nada que reprocharme en la final porque se lo que hice bien, lo que no hice y por qué la perdí”, expresó Kunkel tras su medalla de plata.

Además no se olvidó de su gente y agradeció a sus padres, hermana y abuelos y también a sus compañeros del CIJAA por todo su apoyo.

Cabe destacar que el Alfredo Acosta fue parte de la delegación Argentina como entrenador. Los cuatro judocas argentinos consiguieron la medalla de plata.

Bertello y Cabrera compiten el jueves

Por otro lado, también participan los sanfrancisqueños Ana Belén Bertello y Jonathan Cabrera en los equipos nacionales femenino y masculino de vóley sentado que tendrán su debut el próximo jueves 8 de junio.

Bertello debuta ante Brasil y completa el viernes ante Venezuela -por la mañana- y ante Brasil -por la tarde-; mientras que el sábado cierra la fase de grupos nuevamente ante Venezuela. Mariana Furlani, Constanza Korch y Milagros Suárez completan el equipo argentino junto a la sanfrancisqueña.

En tanto, Cabrera tendrá acción también el jueves ante el seleccionado de Colombia, luego jugará el viernes ante Venezuela y sábado ante Brasil. Fausto Bernal, Francesco Quiroga y Juan Cruz Zacarías completan el conjunto nacional masculino.